ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Cof'26'nın Açılış Programına Katıldı

12.02.2026 12:24  Güncelleme: 13:27
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde küresel rekabet, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle, özellikle hazır giyim ve tekstil sektörünün üretimini yurt dışına kaydırdığına dikkat çekti. Baran, "Yurt dışına çıkış, her ne kadar kısa vadede maliyet avantajı gibi görünse de uzun vadede ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Buna karşın tüm zorluklara rağmen ülkemizde üretimine devam eden çok sayıda firmamız var. Bu firmalar istihdama ihracata, üretime ve ülkemizin sanayi altyapısına da katkı sağlıyor" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın da katkılarıyla, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde ATO Congresium'da dördüncü kez kapılarını açan "Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri- Capital of Fashion- COF'26"nin açılış programına katıldı. Hazır giyim, tekstil ve moda sektörünün önde gelen markalarını Başkent'te buluşturan etkinliğin açılış programında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ile Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı aynı zamanda ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayati Akbaba da birer konuşma gerçekleştirdi. Programda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi ile 17 No'lu Tekstil, Tuhafiye, Mefruşat Meslek Komitesi üyeleri, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği üyeleri ve sektör temsilcileri yer aldı.

"Yaklaşık 20 bin firmamızın Mısır'da 4 miyar dolarlık yatırımı var"

Baran, son dönemde küresel rekabet, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle, özellikle hazır giyim ve tekstil sektörünün üretimini yurt dışına kaydırdığına dikkat çekerek, "Bu süreçte bazı firmalar, maliyet avantajı nedeniyle üretimlerini yurt dışına taşımayı tercih etti. Yurt dışına çıkış, her ne kadar kısa vadede maliyet avantajı gibi görünse de uzun vadede ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Üretim süreçlerinin kontrolünün zorlaşması, kalite standartlarının sürdürülebilirliği, teslim sürelerinde yaşanabilecek aksaklıklar, tedarik zincirinin kırılganlaşması, bu risklerin başında geliyor. Öte yandan içerde de istihdam ve üretim gücü olumsuz etkileniyor" diye konuştu.

Buna karşın Türkiye'de üretimine devam eden firmaların, ülke ekonomisine sağladığı katkıya da değinen Baran, "Tüm zorluklara rağmen ülkemizde üretimine devam eden çok sayıda firmamız var. Bu firmalar, istihdama, ihracata ve ülkemizin sanayi altyapısına katkı sağlıyor. Sergiledikleri kararlılık, sektörümüzün geleceği açısından son derece kıymetli" dedi. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonu ile Mısır'da bulunduklarını kaydederek, "Yaklaşık 20 bin firmamızın Mısır'da 4 miyar dolarlık yatırımı var. Ancak şimdilerde de Mısır'dan Tunus'a doğru bir yatırım kayması olduğunun haberlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkentimiz bugün de üretim kapasitesi ciddi katkı sunuyor"

ATO Başkanı Baran, hazır giyim ve moda sektörünün ekonomideki önemine dikkat çekerek, "Hazır giyim ve moda; yüksek katma değer üreten, istihdam sağlayan, ihracat gücü yüksek ve ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biri durumunda" dedi. Baran, sektörün tasarımdan üretime, markalaşmadan perakendeye uzanan geniş yapısıyla yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir değer de ürettiğini de kaydetti.

Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri durumunda olduğunu vurgulayan Baran, "Hızlı teslimat kabiliyeti, kaliteli üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve güçlü tedarik zinciriyle küresel rekabette önemli bir avantaja sahibiz. Ankara da bu güçlü yapının önemli merkezlerinden biri" diye konuştu. Ankara'nın bu birikiminin yüzyıllar öncesinde Ankara keçisinin tiftiğiyle dokunan sof kumaşına dayandığını belirten Baran, sof kumaşının o dönemde çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini ve kent ekonomisini ayakta tutan bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Baran, Cumhuriyet ile birlikte Ankara'nın modernleşmenin olduğu kadar hazır giyim ve modanın da vitrini olmaya devam ettiğini söyledi. Baran, "Başkentimiz bugün de üretim kapasitesi, girişimcilik kültürü ve yetişmiş insan kaynağıyla sektörümüze ciddi katkı sunuyor" dedi.

Etkinliğin sektör temsilcilerini bir araya getiren, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan ve yerli markaların görünürlüğünü artıran önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Baran, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeşil üretim, markalaşma ve ihracat odaklı büyüme başlıkları açısından bu tür buluşmaları önemsediklerini söyledi. Konuşmasında markalaşmanın önemine de değinen Baran, Ankara Ticaret Odası tarafından beşincisi düzenlenecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın 24-25 Nisan günlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini belirterek, sektör temsilcilerini etkinliğe davet etti.

Açılış programının ardından ATO Başkanı Baran, stantları ziyaret etti. Programda ayrıca Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Renk Renk Anadolu Koleksiyonu" defilesi de gerçekleştirildi. 11 Şubat'ta kapılarını açan etkinlik 13 Şubat'a kadar ATO Congresium'da devam edecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

