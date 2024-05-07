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Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "16. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması" sonuçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla 2008'den beri aralıksız gerçekleştirilen yarışmaya 61 eser başvurdu.

Bu yıl, "Kişisel gözlem ve deneyimleriniz ışığında, lise öğreniminin size ilerideki yaşamınız için kazandırdıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?" konusunu işleyen yarışmada, halk oylaması sonucu 10 eser finale kaldı.

Yarışmada dereceye giren eserler, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Aynur Koçak, Gülten Dayıoğlu, Doç. Dr. Kutsal Doğan, Prof.Dr. Murat Özsan, Nursel Duruel ve Prof. Dr. Yakup Çelik'ten oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu belirlendi.

İstanbul Amerikan Robert Lisesinden Ece Akdoğan birincilik, Özel Şişli Terakki Vakfı Lisesinden Oya Ok ikinci, Galatasaray Lisesinden Elif Peren Yıldız da üçüncü oldu.

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Ece Eryürek ile Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Fadime Nur Buzdere de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile büyüğümüz Attila İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak, yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşmak, onları sorgulamaya, düşünmeye, kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmek idi.

Yarışmamızın gördüğü ilgiden fazlasıyla memnunuz. Yarışma süreci içerisinde, değişik zaman dilimlerinde, gerek tanıtım, gerek eser gönderimi, gerekse oylama safhalarında emeği geçen tüm yurttaşlarımızla bu başarıyı paylaşmak, en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz."