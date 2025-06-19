Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi Açıldı

19.06.2025 09:57
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Karşıyaka Belediyesi, Attila İlhan'ın 100. doğum yılı sebebiyle 'Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi'ni Galeri Alt'ta açtı. Sergi, 30 Haziran 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binasında yer alan Galeri Alt'ta, Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği iş birliğinde "Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi" açıldı. Attila İlhan'ın 100. doğum günü kapsamında düzenlenen ve çeşitli sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 30 Haziran 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Türk edebiyatının büyük ustası ve Karşıyaka'nın ölümsüz değeri Attila İlhan'ın 100. doğum yılı dolayısıyla 2025'i 'Attila İlhan Kültür Sanat Yılı' ilan eden Karşıyaka Belediyesi, kapılarını sergiye açtı. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği iş birliğinde hazırlanan "Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi" Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet binasının giriş katında yer alan Galeri Alt'ta açıldı. Vatandaşlar ve sanatçıların da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, sergide eseri bulunan çizerlere katılım belgesi de takdim edildi. Sergide; yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarına devam eden çizerlerin Attila İlhan'ın 100. yaşına ithafen hazırladığı, usta edebiyatçının yaşamından ve yazın dünyasından izler barındıran eserler yer alıyor.

"Sanatla daha güçlü bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Başkanı Yıldız Ünsal, "2025 yılını, Karşıyakamızın kültürel hafızasında silinmez izler bırakan usta şair Attila İlhan'a adamak ve bu yılı 'Attila İlhan Yılı' olarak ilan etmekten büyük gurur duyuyoruz. Attila İlhan gibi bir ustayı doğduğu şehirde, onun vizyonuna yakışır şekilde sanatla anmak hepimizin ortak mutluluğu. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği ile hayata geçirdiğimiz bu sergiyle hem usta şairimizi onurlandırıyor hem de genç kuşaklara edebi ve entelektüel bir miras sunuyoruz. Sanatla, düşünceyle, Cumhuriyet değerleriyle daha güçlü bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, "Karşıyaka Belediyesi, Attila İlhan'ın doğum yılı olan 2025'i ona ithaf etti, biz de çizerler olarak elimizden gelen katkıyı sunmak istedik. Bu kıymetli çalışmaya verdikleri destek için Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Cem Koç'a, tüm çizer dostlara ve Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

30 Haziran'a kadar ziyarete açık

Usta edebiyatçının çok yönlü kimliğini yansıtan ve sanatçıların farklı bakış açılarıyla oluşturduğu 40'ı aşkın portre karikatürlerden oluşan sergi, Attila İlhan'ın 100. yaşını sanat yoluyla selamlıyor. Sanatseverleri düşünsel bir yolculuğa davet eden sergi, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, 30 Haziran 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi Açıldı - Son Dakika

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