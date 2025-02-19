ATÜ\'den 2025 Vizyonu ve Yenilikçi Projeler

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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, gazetecilerle bir araya geldi.

Sözen, yerleşke içindeki kafeteryada düzenlenen programda, üniversitenin 2025 vizyon ve hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında yerinde izleme ve değerlendirilmeye tabi tutulduklarını belirten Sözen, mart ayında açıklamasını bekledikleri sonucu heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Sözen, teknoloji odaklı bir yaklaşım benimsedikleri hem ulusal hem de uluslararası bilim ve teknoloji alanlarında lider bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyeceklerini ifade etti.

En büyük güçlerinin yenilikçi ve özgün araştırmalar yapma kapasitesi olduğuna dikkati çeken Sözen, şöyle devam etti:

"Gelecekte araştırma altyapımızı daha da güçlendirecek, disiplinler arası projelere olanak sağlayacak ve üniversite-sanayi işbirliklerini arttıracağız. Teknolojik gelişmelere paralel olarak üniversitemizdeki araştırma projelerinin toplumun karşılaştığı güncel sorunlara çözüm üretmeye yönelik olmasına dikkat edeceğiz. Bu doğrultuda yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlarda önemli altyapılar oluşturmayı hedefliyoruz. Araştırma merkezlerimizi güçlendirecek, bilimsel çalışmalarımızı daha da geniş kitlelere ulaştıracağız. Bu anlamda stratejik araştırmalar ve uygulama merkezi, yapay zeka uygulama ve araştırma merkezi, deprem araştırma ve uygulama merkezi gibi bölgenin ve çağın gerektirdiği merkezler kurma çalışmalarımızı hızla devam ediyoruz. Her üniversitede kurulması planlanan Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla bilim insanları ile medya profesyonelleri, politika yapıcılar ve toplum arasındaki etkileşimin artırılarak bilginin daha erişilebilir ve anlaşılır hale gelmesine katkı sağlanacaktır."

Girişimcilere destek verilecek

Sözen, girişimciliğin, üniversitenin önemli bir parçası olacağının altını çizdi.

Öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatları sunacaklarını belirten Sözen, "Bilimsel ve teknolojik bilgiyle desteklenen girişimcilik projelerini hızlandıracak, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve mentörlük desteğini sağlayacağız. Üniversitemizde oluşturacağımız hızlandırıcı programlarla geleceğin girişimlerini, girişimcilerini yetiştirecek, öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerini güçlendirerek becerilerini sizler aracılığıyla duyurmaya çalışacağız." diye konuştu.

Üniversite kendi elektriğini üretecek

Sözen, çevre dostu teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılacak çalışmaların üniversitenin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacağını ifade etti.

Üniversitenin "yeşil kampüs" olması yolunda mevcut binaların tamamında güneş enerji santrali kurma yolundaki hedeflerine yaklaştıklarını belirten Sözen, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Dünya Bankası destekli güneş enerjisi santralı kurma projesinin ihale aşamasına geçmesiyle kendi elektriğini üreten üniversite hedefimize ulaşmış olacağız." dedi.

Sözen, genel olarak bakıldığında bilim ve teknoloji üniversitesi olarak bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmelerle topluma katkı sağlama misyonlarını adım adım işletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile gazeteciler ve üniversite yetkilileri katıldı.