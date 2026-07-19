Aun, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşecek

(ANKARA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aun, göreve gelmesinin ardından ilk kez ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Aun'un görüşmede, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören planı Trump'a sunması ve Washington'dan İsrail üzerinde baskı kurmasını talep etmesi bekleniyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aun, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez Beyaz Saray'da görüşmek üzere bu hafta Washington'u ziyaret edecek. Aun'un ziyaretinde, Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve iki ülke arasında ABD arabuluculuğunda varılan anlaşmanın uygulanması konuları ele alınacak.

Geçen yıl cumhurbaşkanı seçilmeden önce ABD destekli Lübnan ordusunun komutanlığını yapan Aun, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak.

TRUMP'TAN İSRAİL'E BASKI KURMASI İSTENECEK

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Aun, Trump'tan, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda varılan anlaşmanın uygulanması için İsrail üzerinde "gerekli baskıyı kurmasını" talep edecek.

Söz konusu anlaşma, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak Lübnan'dan çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Lübnanlı yetkililer, Aun'un ayrıca Hizbullah'ın silahlarının tasfiyesine ilişkin hazırlanan yazılı öneriyi de Trump'a sunacağını belirtiyor.

HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI HÜKÜMETİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Maruni Hristiyan olan 62 yaşındaki Aun, göreve başlamasının ardından devletin silah kullanma yetkisinin yalnızca resmi kurumlarda olması gerektiğini vurgulamış ve "Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını" hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olarak açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle 1982 yılında kurulan Hizbullah, yıllardır Lübnan'daki en güçlü silahlı yapı olmayı sürdürüyor. İsrail ile 2024 yılknda yaşanan savaşın ardından ilan edilen ateşkes kapsamında Lübnan Ordusu, ülkenin güneyinde Hizbullah'a ait silah depolarını toplamaya başlarken, örgütün bu sürece önemli bir direnç göstermediği belirtilmişti. Ancak bu yıl mart ayında Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlemesi üzerine bölgede yeniden çatışmalar başladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların ardından Aun, İsrail ile doğrudan görüşme çağrısında bulunarak, iki ülke arasında onlarca yılın en üst düzey temaslarının önünü açtı.

Bu yaklaşımı nedeniyle Hizbullah ve müttefiklerinin eleştirilerine hedef olan Aun, Lübnan'ın İran adına yürütülen çatışmalar nedeniyle ağır bedel ödediğini savundu.

Öte yandan Aun'un, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüşme önerisini kabul etmediği bildirildi. Trump ile görüşmesinde Aun'un Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunu da ele alması bekleniyor.