AUSAR Ekibi\'nden Kreş Öğrencilerine Afet Eğitimi

Anadolu Üniversitesi Arama ve Kurtarma (AUSAR) Ekibi tarafından kreş öğrencilerine yönelik afet farkındalık etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AUSAR Ekip Lideri Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Meriç tarafından öğrencilere afet ekipmanları ve çadırlar tanıtıldı.

Etkinlikte, afet durumlarında kullanılan ekipmanlar, çadır sistemleri ve arama-kurtarma teknolojileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriç, eğitimde afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, küçük yaşta kazanılan bilincin hayat kurtarıcı olabileceğini kaydetti.