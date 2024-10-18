Austin'den Sinvar'ın Ölümüne Yorum - Son Dakika
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Austin'den Sinvar'ın Ölümüne Yorum

Austin, Sinvar'ın ölümüyle kalıcı ateşkes fırsatı doğduğunu belirtti, insani yardımların önemini vurguladı.

18.10.2024 11:18
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail hükümetinin "Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü" yönündeki açıklamalarının ardından, "Sinvar'ın ölümü, ( Gazze'de) kalıcı ateşkesin sağlanması ve bu korkunç savaşın sona erdirilmesi için olağanüstü bir fırsat." dedi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrail'in Sinvar'la ilgili açıklamasını değerlendirdi.

"Sinvar'ın ölümü, (Gazze'de) kalıcı ateşkesin sağlanması ve bu korkunç savaşın sona erdirilmesi için olağanüstü bir fırsat." diyen Austin, bunun, Gazze'deki halka insani yardımların acilen ulaştırılması ve İsraillilerin ülkenin güneyindeki evlerine dönebilmesi için de fırsat sunduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin tekrardan altını çizen Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Orta Doğu'da konuşlandırılan güçlerin, İsrail'i savunmaya ve bölgede topyekun savaş riskini azaltmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Austin, hem Gazze hem de Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasiyi teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Pentagon'dan yapılan başka bir yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İsrail'e gönderilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasının ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüdünü temsil ettiğini kaydeden Austin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını desteklediklerini ifade etti.

İsrail, Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Hamas ise Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine ilişkin iddialara dair henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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