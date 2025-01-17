Austin: Orta Doğu'da Savaşı Önledik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Austin: Orta Doğu'da Savaşı Önledik

ABD Savunma Bakanı Austin, görev süresinde savaşları önlediklerini ve Gazze'yi koruduklarını savundu.

17.01.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dört yıllık bakanlığı boyunca Orta Doğu'da "tam kapsamlı bir savaşı önlediklerini" ve " Gazze'deki Filistinli sivilleri kurtarmak için yorulmadan çalıştıklarını" iddia etti.

Austin için ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown tarafından, Virginia'daki Myer Hernderson Üssü'nde askeri veda töreni düzenlendi.

Veda törenindeki konuşmasında, bakanlığı dönemindeki çalışmalarına değinen Austin, Orta Doğu'da "tam kapsamlı bir savaşı önlediklerini" ve "Gazze'deki Filistinli sivilleri kurtarmak için yorulmadan çalıştıklarını" savundu.

Austin, İsrail ile Hamas arasında varılan son anlaşmaya da işaret ederek, "Ayrıca Gazze'deki çatışmaları durduracak, rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getirecek, Filistinli sivillere ve Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracak bir ateşkes sağladık." diye konuştu.

Savunma Bakanlığı olarak Rusya'nın Ukrayna'daki "saldırganlığına" karşı "özgür dünyayı" bir araya getirdiklerini ifade eden Austin, NATO'yu da daha da büyüterek güçlendirdiklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Brown da törende yaptığı konuşmada, bakan Austin'in ulusun savunulmasına yardımcı olduğunu, bakanlığı döneminde dünya çapında kritik ittifakları ve ortaklıkları güçlendirdiğini söyledi.

Austin'e üstün hizmet madalyası ve plaket verilen program, askerlerin geçit töreniyle son buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Lloyd Austin, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, Tören, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Austin: Orta Doğu'da Savaşı Önledik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Austin: Orta Doğu'da Savaşı Önledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.