Austin: Orta Doğu'da Savaşı Önledik

Güncel

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dört yıllık bakanlığı boyunca Orta Doğu'da "tam kapsamlı bir savaşı önlediklerini" ve " Gazze'deki Filistinli sivilleri kurtarmak için yorulmadan çalıştıklarını" iddia etti.

Austin için ABD Genelkurmay Başkanı Charles "CQ" Brown tarafından, Virginia'daki Myer Hernderson Üssü'nde askeri veda töreni düzenlendi.

Veda törenindeki konuşmasında, bakanlığı dönemindeki çalışmalarına değinen Austin, Orta Doğu'da "tam kapsamlı bir savaşı önlediklerini" ve "Gazze'deki Filistinli sivilleri kurtarmak için yorulmadan çalıştıklarını" savundu.

Austin, İsrail ile Hamas arasında varılan son anlaşmaya da işaret ederek, "Ayrıca Gazze'deki çatışmaları durduracak, rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getirecek, Filistinli sivillere ve Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracak bir ateşkes sağladık." diye konuştu.

Savunma Bakanlığı olarak Rusya'nın Ukrayna'daki "saldırganlığına" karşı "özgür dünyayı" bir araya getirdiklerini ifade eden Austin, NATO'yu da daha da büyüterek güçlendirdiklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Brown da törende yaptığı konuşmada, bakan Austin'in ulusun savunulmasına yardımcı olduğunu, bakanlığı döneminde dünya çapında kritik ittifakları ve ortaklıkları güçlendirdiğini söyledi.

Austin'e üstün hizmet madalyası ve plaket verilen program, askerlerin geçit töreniyle son buldu.