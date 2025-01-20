Austin Tice\'ın Annesinden Umut Dolu Mesaj

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Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, oğlunun bulunması konusunda Suriye'deki yeni yönetim ve ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump yönetiminden umutlu olduğunu belirterek, "Yeni yönetimin oğlumu ve sizlerin oğullarını evlerine döndürmek için kararlı olduğunu görmek çok güzeldi." dedi.

ABD'li Debra Tice, Baas rejiminin yıkılmasının ardından, 2012'den bu yana kayıp olan oğlu için başkent Şam'a geldi.

Debra Tice'ın Şam'da bir otelde düzenlediği basın toplantısından önce "Hostage Aid Worldwide" ve "Families For Freedom" derneklerinin hazırladıkları sunumlar sergilendi.

Sunumlarda Suriye'deki iç savaş sürecinde alıkonulan yabacıların sayılarına ve yaşlarına dair genel bilgiler paylaşıldı, devrilen Bass rejiminin bazı güvenlik birimleri anlatıldı, tutuklu yakınlarının mesajlarına yer verildi.

Families For Freedom Derneği adına konuşan aktivist Bayan Rehan, zorla kaybedilenler için birçok uluslararası platforma başvurduklarını belirterek, tutukların serbest kalması çağrısı yaptı. Rehan, "Adelet istiyoruz. Suriye'de sorumlular yargılanmadan olmaz." dedi.

Etkinlikte Suriye'de kaybolan Austin Tice hakkında da bilgi verildi.

"Suriye'de buradaki annelerin bir parçasıyım"

Anne Tice, basın toplantısında, bu etkinlikte özgürlük için ailelerle burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bazı kişilerin Amerikalı bir kadın olduğum için özel muamele gördüğümü düşündüğünü biliyorum. Ancak şunu anlamanızı istiyorum, okyanusu geçtiğimde yalnızım. Benim gibi acı çeken başka anneler yok. Çocuğunun kaybolmasını anlayabilecek anneler yok. Buraya geldiğimde Suriyeli annelerin bir parçası olduğumu biliyorum. Oturup beraber çay içebilir ve yüklerimizi beraber taşıyabiliriz." diye konuştu.

2014'te 3,5 ay boyunca Şam'da yerlerinden edilmiş kişilerle yaşadığını anlatan Tice, "kadınlarını ve gücünü" orada onlarla bulduğunu ifade etti.

Tice, 2015'te tekrar Şam'a geldiğini ve sonrasında devrik Esad rejiminin kendisine vize vermediğini kaydederek, "10 yıldır ilk defa buraya gelebildim. Annelerimi, her gün benim yaşadığım acıyı anlayan aileleri özledim." dedi.

"Oğlundan uzakta ve yalnız şekilde okyanusun karşısında olmak" dışında özel bir muamele görmediğinin anlaşılmasını isteyen Tice, 10 yılın ardından tekrar Şam'a oğlunu bulmak için geldiğini söyledi.

Tice, 7 çocuğu arasından oğlunun en büyükleri olduğunu belirterek, gazeteci olarak Suriye halkının hikayesini dünyaya anlatmak için Suriye'ye geldiğini ve bu güzel ülkeye aşık olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de Suriye'ye aşık olduğunu, Suriye'deki annelerin kalbini ve ona verdikleri desteğe hayran kaldığını aktaran Tice, bunun onun için anlamının çok büyük olduğunu ifade etti.

Tice, 12 yıldır oğlunu göremediğini ve onunla konuşamadığını söyleyerek, "Ama biliyorum, o burada. Austin, bir şekilde bunu duyabiliyorsan, seni seviyorum. Vazgeçmediğini biliyorum, ben de vazgeçmedim. Birçok insan senin özgür olacağın gün için dua ediyor." diye konuştu.

"Suriye'deki yeni yönetim yardımcı olmak için kararlı"

Şam'da Suriye'deki yeni yönetimle görüşme imkanı bulduğunu anlatan Tice, "Yeni yönetimin oğlumu ve sizlerin oğullarını evlerine döndürmek için kararlı olduğunu görmek çok güzeldi. Hapsedilmeyi, kendilerinden ya da ailelerinden tecrübelerle biliyorlar. Ne yaşadığımızı biliyorlar. Önemli çalışmalarını yürütürken, bizim gibi insanlar için doğru şeyi yapmayı deniyorlar." ifadelerini kullandı.

Tice, dün askeri istihbarata bağlı hapishaneyi ziyaret ettiğini ve bu tecrübe hakkında kelimelerinin kifayetsiz kaldığını kaydederek, "Hayal edebileceğimin çok ötesindeydi. O fotoğraflar, durumun ne kadar inanılmaz korkunç ve berbat bir kabus olduğunu gösteremiyorlar bile." dedi.

O zindanlarda oğulları kaybolan tüm annelerle kalpleri bir şekilde aile üyeleri hakkında yanıt aradıklarına işaret eden Tice, ailelerinin tekrar bir araya geleceği ümidini paylaştıklarını söyledi.

Tice, bugün görevine başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yeni bir sayfa açılacağını belirterek, Trump yönetiminin, oğlunu eve getirmek için özenli bir çalışma yürüteceklerini umduğunu ve ekibiyle yakından çalışmayı beklediğini dile getirdi.

Ayrıca Tice, Suriye'nin de yeni bir sayfa açtığını ve daha parlak bir gelecek için çalıştıklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tice, dün Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmede, Şara'nın kendi tutukluluk tecrübelerinden bahsettiğini aktararak, aileleri bir araya getirmek için çalışmak istedikdiklerini ifade etti.

Tice, Trump yönetiminin kendisine ulaştığını ve son 4 yılda böyle bir etkileşimin olmadığını söyleyerek, şimdiye kadar ABD'nin Austin'in Suriye'de aranması için bir ekip görevlendirmediğini, ancak Trump ile birlikte bunun olmasını gerçekten umduğunu dile getirdi.

Yarın Şam'dan ayrılacağını belirten Tice, durumun nasıl ilerleyeceğini bekleyip göreceklerini kaydetti.

Tice, oğlunun hala tutsak olduğuna dair iddialara ilişkin, "Hala tutsak olduğu doğru. 8 Aralık'tan sonra nerede olabileceğini, kimin onu tuttuğunu bilmek daha zor hale geldi. Her şey baştan başlayacak." dedi.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.