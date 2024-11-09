Austin ve Katz'tan İlk Görüşme

Güncel

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ilk telefon görüşmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin, yapılan görüşmede Katz'ı, yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Austin, ABD'nin, Lübnan'da İsrailli ve Lübnanlı sivillerin sınırın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir anlaşma yapılmasına olan bağlılığını yineledi.

ABD'nin, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere, tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılığına işaret eden Austin, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesi ihtiyacını vurguladı.