Av Hayvanlarına İhlal: 3 Kişiye 1 Milyon Cezası

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bir yaban keçisi ve bir yaban tavşanı vurduğu tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 42 bin 720 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde bir yaban keçisi ve bir yaban tavşanı vurduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar kapsamında 1 milyon 42 bin 720 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu" denildi.