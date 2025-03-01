Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde A.D. evde av tüfeğini yanlışlıkla temizlerken tetiğine bastı.
Tüfekten çıkan saçmalar A.D'nin vucuduna isabet etti.
Yaralanan A.D, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Av Tüfeği Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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