Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü

24.09.2025 22:39
Muğla'da 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, ava gitmesine izin vermeyen annesiyle yaşadığı tartışma kana bulandı. Genç, annesini av tüfeğiyle başından vurarak katletti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Köyceğiz Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Soner Sivrikaya (22), evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne Durgül Sivrikaya (61) ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı.

ANNESİNİ AV TÜFEĞİYLE KATLETTİ

Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

