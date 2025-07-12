Avanos'ta Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu.
Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan E.S'nin bulunmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Arama çalışmaları kapsamında E.S'nin cesedine Bayramhacılı Hidroelektrik Santrali yakınlarında ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan E.S'nin cesedi, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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