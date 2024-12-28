Nevşehir'in Avanos ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, Gülşehir yolu Avanos girişinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa Ç. hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan Emre İ. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Avanos'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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