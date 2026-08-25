Utku Caner Çaykara: “Masumiyetim ortaya çıkacaktır” - Son Dakika
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Utku Caner Çaykara: “Masumiyetim ortaya çıkacaktır”

Utku Caner Çaykara: “Masumiyetim ortaya çıkacaktır”
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Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çaykara, kararın istinaf ve Yargıtay sürecinde bozulacağını ve masumiyetinin ortaya çıkacağını söyledi.

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, hakkında verilen 6 yıl, 8 aylık hapis cezasına ilişkin "Kararın istinaf ve Yargıtay süreci devam etmekte olup kararın bozulacağına dair inancım tamdır. Özgürlüğümden mahrum bırakılarak başlatılan süreç sonunda, verilen bu haksız karara rağmen masumiyetim de ortaya çıkacaktır" dedi.

CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, beşi tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş" davasının dünkü karar duruşmasında, 6 Ağustos'ta tahliye edilen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan beraat, "rüşvet alma" suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası verildi. Çaykara, hakkındaki hapis cezasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çaykara'nın açıklaması şöyle:

"Kıymetli komşularım; 433 gün tutuklu yargılandığım, ailemden, sevdiklerimden ve siz Avcılarlı komşularımdan uzakta geçirdiğim yargılama sürecinin dün itibarıyla sonuna geldik. Gençliğimin ilk yıllarından itibaren ülkemin geleceği ve bu cennet vatan üzerinde yaşayan her bir yurttaşın hakkı için mücadeleden asla kaçınmadım. Bu uzun ve çetin yolun en değerli adımı olan Avcılarlı komşularımızın güveni ve rekor oyuyla seçilerek bu güzel kente hizmet etmeye başladım. Avcılar'ın sorunlarına çözüm bulmak, Avcılarlıların hakkını gözetmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışırken 31 Mart 2024 yerel seçim dönemine ilişkin bir iddiayla tutuklandım ve hemen ardından görevden uzaklaştırıldım.

"MASUMİYETİM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Bugün geldiğimiz aşamadaysa hakkımda atılı ihaleye fesat suçlamalarından beraat ederken belediye başkan adaylığım döneminde öne sürülen ve tamamen dayanaksız bir iddia sebebiyle 6 yıl 8 ay süreyle mahkümiyetime hükmedildi. Hakkımda verilen kararın istinaf ve Yargıtay süreci devam etmekte olup kararın bozulacağına dair inancım tamdır. Özgürlüğümden mahrum bırakılarak başlatılan süreç sonunda verilen bu haksız karara rağmen masumiyetim de ortaya çıkacaktır.

"ADALET ELBET TECELLİ EDECEKTİR"

Ayrıca benimle aynı gün özgürlüğünden mahrum edilen değerli yol arkadaşım Avcılar Belediye Başkan Yardımcımız Erhan Daka'nın tahliye edilmesi ve ailesine kavuşması bizlere büyük mutluluk yaşatmış, teselli kaynağı olmuştur. Sürecin ilk gününden itibaren desteğini bir an olsun esirgemeyen, her zaman yanımda olan yol arkadaşlarıma, kıymetli Avcılarlı komşularıma ve ülkemizin her köşesinden bana güvenini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Adalet elbet tecelli edecek, hakikat mutlaka ortaya çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Utku Caner Çaykara, 3. Sayfa, Politika, Yargıtay, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Utku Caner Çaykara: “Masumiyetim ortaya çıkacaktır” - Son Dakika

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