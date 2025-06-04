Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'dan Güçlü Açıklama

(İSTANBUL) - Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Bugün bir duvarın gölgesindeyim ama umudumun sesini susturacak güce sahip değiller. Ne korkuyorum ne de geri adım atıyorum! Çünkü inandığım bir şey var; halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur" ifadesini kullandı.

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurduğumuz hiçbir hayal yarım kalmayacak! Bugün bir duvarın gölgesindeyim, ama umudumun sesini susturacak güce sahip değiller. Ne korkuyorum ne de geri adım atıyorum! Çünkü inandığım bir şey var; halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur! Yarım bıraktırmak istedikleri her işin, yarına kalan bir halk iradesi var. Daha yolun başındayız. ve ben bu yolu sizinle yürümeye ant içtim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesini kullandı.