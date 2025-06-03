Avcılar Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında - Son Dakika
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Avcılar Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında

03.06.2025 15:52
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Utku Caner Çaykara, yolsuzluk iddialarını reddetti, para ve araç teslimi olmadığını savundu.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, kendisinin seçim çalışmaları için, şüpheli Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşlerinden ve akrabalarından 5 milyon 500 bin lira ile 16 araç istediği iddiasına ilişkin, bilgisi dahilinde bir para transferi ve araç teslimi olmadığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorulması üzerine, "Hayır istemiyorum çünkü suç işlediğimi düşünmüyorum." dedi.

Çaykara, Avcılar Belediyesindeki ihale süreçleri, ihale alan firmalara hak ediş bedellerinin ödemesinin ne şekilde yapıldığı, bu süreçlerde kendisine bilgi verilip verilmediği ya da kendisinin ihale alan firmaların yöneticileriyle görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir, bununla ilgili Kamu İhale Kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır, ödemeler gerçekleşirken tarafıma herhangi bir bilgi verilmez. Hak edişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır. Yüklenici firmalar ile kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım, herhangi bir görüşme sağlaması içinde herhangi birini yönlendirmedim."

Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın 11 Mayıs'ta etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi şüpheli Çaykara'ya okundu.

Soruşturma dosyasına eklenen bilgi ve belgelere göre, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, Aktaş'ın kardeşlerinden ve akrabalarından Beşiktaş Belediyesinde birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, Çaykara'nın seçim çalışmalarında 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep ettiği, bu kapsamda incelenen ihalelerde Aktaş'ın kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleleri "Barka", "Bilginay" ve "İldeniz" firmalarıyla kazandığının anlaşıldığı, Çaykara'ya aktarıldı.

Çaykara'ya, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın Avcılar Belediyesine 16 aracın verildiğini söylediği, söz konusu araçların 1-31 Mart 2024 arasında PTS kayıtları incelendiği, araçların Avcılar Bölgesinde kayıtlarının olduğunun belirlendiği, HTS kayıtlarında ise Alican Abacı'nın Aziz İhsan Aktaş, Akın Kumanlı, Utku Caner Çaykara, Erhan Daka ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği de söylendi.

Suçlamaları kabul etmedi

Söz konusu eylem ve kişilerle ilgili detaylı bilgi vermesi istenen Çaykara, şu ifadeyi verdi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim. İsmi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahısların dışında hiçbirini tanımıyorum, ikincisi olarak bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam, herhangi bir bağım bağlantım yoktur, iddia edilen konularla bir bilgi sahibi değilim. Para talep edilip edilmediğine dair herhangi bir bilgim yoktur, konunun herhangi bir tarafı değilim. Tarafıma teslim edilen bir para yoktur, seçim çalışmaları neticesinde herhangi bir araç teslimi sağlanmamıştır. Diğer soru olan kısımdaki Aziz İhsan Aktaş, Akın Kumanlı, Yusuf Akın isimli kişileri tanımıyorum. Soru ile ilgili ilgim yoktur, son soruda belirtilen iddialar ile ilgili olarak bilgim dahilinde herhangi bir para transferi yoktur ve araç teslimi olmamıştır."

Soruşturma kapsamında el konulan cep telefonu ve laptoplarının şifresini vermek istemeyen Çaykara'ya, "Cep telefonu şifrenizi vermeme sebebiniz nedir? Şu anda cep telefonu ve varsa sim kart şifrenizi beyan etmek istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Şüpheli Çaykara, iki telefonundan birine ait sim kart şifresini verdiğini diğerini ise o an hatırlamadığı için söyleyemediğini dile getirerek, sorgusunda şifresini söyledi.

İfadesine eklemek istediği bir konu olup olmadığı sorulması üzerine şüpheli Çaykara, "Ben 34 yaşında Avcılar'ın seçilmiş genç belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye seve seve gelirdim, bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim süreci ardından başarı ile seçildim ve görevimi 14 aydır layıkıyla yapmaya çalışıyorum, hukuka ve adalete olan inancım tamdır. Toplumun her kesimi ile kucaklaşmış biri olarak yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltında - Son Dakika

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