Avcılar Belediyesi Tahtakale Mahallesi\'nde Hizmet Seferberliği Başlattı

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(İSTANBUL)- Avcılar Belediyesi'nin ilçenin 10 mahallesinde başlattığı 'Hizmet Seferberliği', hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin son adresi, Tahtakale Mahallesi oldu.

Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği ekipleri, bu hafta Tahtakale Mahallesi'ndeydi. Belediye bünyesinde 25 araç ve 61 personelle oluşturulan çözüm ekibi, sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başladı. Caddeler yıkandı, yolların, kaldırımların, parkların bakım ve onarımı yapıldı. Ekipler boş arazileri de unutmadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla boş arazilerdeki yabani otları temizlerken, Veteriner Hizmetleri ekipleri böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri ise yaya yollarındaki işgallere müdahale etti.

VATANDAŞIN TALEPLERİ ANINDA ÇÖZÜLDÜ

Yürütülen faaliyetlerin başında, seferberliği başlatan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara vardı. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Başkan Çaykara, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"KOMŞULARIMIZIN SESİNE HER ZAMAN KULAK VERECEĞİZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çaykara, "Mahalle Hizmet Seferberliği çalışmalarımıza bugün Tahtakale Mahallemizde devam ettik. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Kentimizi çözüm odaklı anlayışla ve ortak akılla yönetmek için Avcılarlı komşularımızın sesine her zaman kulak vereceğiz" dedi.