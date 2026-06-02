Avcılar'da Bina Çöktü, Tahliye Yapıldı
Avcılar'da Bina Çöktü, Tahliye Yapıldı

02.06.2026 02:55
Avcılar'da temel kazısında toprak kayması nedeniyle bir binanın merdivenleri çöktü, tahliye gerçekleştirildi.

AVCILAR'da 5 katlı binanın giriş kısmındaki merdivenler, yan taraftaki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bu sırada kolonlarından gelen sesler üzerine bina tahliye edildi. Bazı bina sakinleri girişteki dükkandan çıkarken, çocukları olan ve binadan çıkamayanlar ise itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren, 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binada yaşandı. Binanın yan tarafındaki inşaatın kazı çalışması yapılan temelinde toprak kayması meydana geldi. Bunun etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Daha sonra binanın kolonlarından gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

BİNA SAKİNLERİ MERDİVENLE İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentsel dönüşüm sürecine giren ancak tam olarak boşaltılmadığı belirlenen binada, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 dairede oturanların olduğu tespit edildi. Binanın kolonlarından gelen sesler üzerine bazı bina sakinlerinin giriş kattaki dükkandan çıktığı anlaşıldı. Ancak yanlarında çocukları olanları binadan çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi itfaiye merdiveni ile alınarak indirildi.

'BİNANIN KENARINDAN ÇÖKMEYE BAŞLADI'

Merdivenlerin çöktüğü ana tanık olan Müge Köksal, "Buradan eve gidiyorduk, arkadaşımla beraber. Bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride insanlar var, itfaiye ve polise haber verdik" dedi.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi de olay yerine gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yapının tahliye ve yıkımı için çalışmaların hızlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

