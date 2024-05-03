Avcılar'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar\'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karataş Sokağı'ndaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binanın girişinde ve bir dairede küçük çaplı hasar oluştu. Yangının, bina sakinlerinin kokuyu fark ederek apartmanı terk etmelerinden sonra çıktığı öğrenildi. Yangın anı ve elektrik panosundaki patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

03.05.2024 20:59
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Avcılar'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karataş Sokağı'ndaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Binanın girişinde ve bir dairede küçük çaplı hasar oluştu.

Yangının, bina sakinlerinin kokuyu fark ederek apartmanı terk etmelerinden sonra çıktığı öğrenildi.

Yangın anı ve elektrik panosundaki patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Avcılar, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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