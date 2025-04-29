Avcılar'da çocuk parkındaki oyun alanlarını ateşe veren 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da, Tahtakale Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir grubun oyun alanlarını yakarak, zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 6 şüpheli ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U, A.E.A, A.B.Y, A.B, A.H.Ö. ve E.U, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Çocuk Parkı Yangını: 6 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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