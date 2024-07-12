Avcılar'da çöp konteynerinde bulunan bebek hastaneye sevk edildi

Avcılar'da çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan bebek hastaneye sevk edildi.
Firüzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde vatandaşlar, çöp konteynerine bırakılmış bir poşette bebek olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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