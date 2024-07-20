Avcılar'da devrilen hurda yüklü kamyon trafiği aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da devrilen hurda yüklü kamyon trafiği aksattı

Avcılar'da ismi öğrenilemeyen sürücüye ait hurda demir yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamyonun dorsesinde bulunan hurda demirler başka bir araca yüklendikten sonra kamyon vinç yardımıyla çekildi. Temizlik ekipleri, yola dökülen yağın diğer araçları etkilememesi için kumlama çalışması yaptı. Trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

20.07.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da virajı alamayarak devrilen hurda yüklü kamyon trafiğin aksamasına neden oldu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SE 0460 plakalı hurda demir yüklü kamyon, Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyol'da virajı alamayarak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonun dorsesinde kalan ve dökülerek çevreye dağılan hurda demirler başka bir araca yüklendi. Ardından kamyon vinç yardımıyla çekildi.

Temizlik ekipleri, yola dökülen yağın diğer araçları etkilememesi için kumlama çalışması yaptı.

Kaza dolayısıyla aksayan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Avcılar, trafik, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da devrilen hurda yüklü kamyon trafiği aksattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
14:09 Adres bu sefer İstanbul Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi Adres bu sefer İstanbul! Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:55 İran’da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80’ini yok etti İran'da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80'ini yok etti
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
14:00 Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 19:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da devrilen hurda yüklü kamyon trafiği aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement