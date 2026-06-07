AVCILAR'da polis ekipleri tarafından dron destekli uyuşturucu denetimi düzenlendi. Denetim kapsamında 7 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üzerinde 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Sahil iç yolu bölgesinde dron destekli uyuşturucu denetimi düzenlendi. Denetim kapsamında 7 suç kaydı bulunan R.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Dronlu Uyuşturucu Denetimi - Son Dakika
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