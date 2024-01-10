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Avcılar'da Elektrikli Bisiklet Tamirhanesinde Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Elektrikli Bisiklet Tamirhanesinde Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı

AVCILAR'da elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Yelpaze Sokak'ta bulunan elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre atölyede bulunan bir akünün patlaması nedeniyle çıkan yangında kısa sürede büyüdü. Atölyede bulunan bir kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammet Erdoğan, 'Saat 17.30 sıralarıydı. Elektrikli bisiklet tamir edilen yerde çıkan yangın ardından alevler yükseldi. Bir kişi kendi imkanları ile kurtarıldı' dedi. İtfaiye yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Avcılar\'da Elektrikli Bisiklet Tamirhanesinde Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı
10.01.2024 - 20:46,  Güncelleme: 20:48
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AVCILAR'da elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Yelpaze Sokak'ta bulunan elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre atölyede bulunan bir akünün patlaması nedeniyle çıkan yangında kısa sürede büyüdü. Atölyede bulunan bir kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muhammet Erdoğan, "Saat 17.30 sıralarıydı. Elektrikli bisiklet tamir edilen yerde çıkan yangın ardından alevler yükseldi. Bir kişi kendi imkanları ile kurtarıldı" dedi.

İtfaiye yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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