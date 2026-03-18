Avcılar'da Gergin Trafik Olayı - Son Dakika
18.03.2026 17:49
Minibüs şoförü, motokurye ile tartıştıktan sonra çekiçle saldırmaya çalıştı, sonrasında kayda aldı.

Avcılar'da trafikte yaşanan gerginlikte, minibüs şoförü aracından aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürümek istedi. Şoför, motokuryenin kendisini görüntülendiğini fark edince geri dönerek bu kez cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurarak bagajdan aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürüdü. Bu sırada kurye cep telefonu ile yaşananları kayda alırken, '180 bin lira ceza hayırlı olsun' diye bağırdı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, elindeki çekici bagaja bırakarak aracına döndü. Daha sonra cep telefonunu alarak bu kez kendisi motokuryeyi görüntülemeye başladı. Olayın ardından taraflar araçlarına binerek yollarına devam etti.

Kaynak: DHA

