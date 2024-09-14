Avcılar'da Gıda Denetimi: Süresi Geçmiş Ürünler Mühürlendi - Son Dakika
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Avcılar'da Gıda Denetimi: Süresi Geçmiş Ürünler Mühürlendi

Avcılar\'da Gıda Denetimi: Süresi Geçmiş Ürünler Mühürlendi

Avcılar'daki gıda toptancısında son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz ürünler bulundu, iş yeri mühürlendi.

14.09.2024 10:27
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AVCILAR'da bir gıda toptancısındaki denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu. İş yeri denetimin ardından mühürlendi.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısında denetim yaptı. Dondurucularda standartlara uymayan çok sayıda ürün olduğunu belirleyen ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vererek kapsamlı denetim için ekip istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ürünleri tek tek kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin birçoğunun son kullanma tarihinin geçtiği görüldü. Kavurmaların son kullanma tarihinin 2023 yılı Şubat ayı olduğu ve çok miktarda benzer et ürünü bulunduğu tespit edildi. Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu. Dondurucuda istiflenen tabakların içinde nerede ve hangi koşullarda hazırlanarak paketlendiği bilinmeyen kıymaların olduğu görüldü. Hatay'dan getirildiği öne sürülen etiketsiz ve üretim bilgileri bulunmayan zeytinyağı şişe ve tenekelerinin incelenmesine de karar verildi. Ekipler, iş yerini de mühürledi.

'DOLAPTA YAZILAR SİLİNİYOR'

Denetim yapılan gıda toptancısındaki görevli, zabıta ve gıda mühendislerine "Dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz" dedi. Görevli ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünleri yanlışlıkla yeni ürünlerin arasında muhafaza ettiklerini de söyledi.

Kaynak: DHA

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