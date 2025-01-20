Avcılar\'da hareket halindeki otomobilin motor bölümü yandı

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AVCILAR'da hareket halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü ve çevredekilerin çabası ile otomobildeki yangın büyük oranda söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Avcılar'da seyir halindeki otomobilde bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Aydın Kılıçkaya, Cihangir Mahallesi Şehit Zafer Kızıltaş Sokak'ta 25 AB 522 plakalı otomobiliyle ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Kısa süre içinde otomobilin motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Kılıçkaya aracını yol kenarına park edip indi. Çevredekiler yardıma koştu. O sırada yakındaki bir fabrikadan özel güvenlik görevlisinin getirdiği tüp ile alevlere müdahale edildi ve itfaiyeye haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sürücü Aydın Kılıçkaya, "Kısa mesafe içerisinde motor alev aldı. Yakındaki arkadaşların çabası ile söndürdük. İtfaiye de gelerek müdahale etti" dedi. Yangının elektrik donanımındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.