Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İstanbul Avcılar'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tahtakale Mahallesi'ndeki metal geri dönüşüm sahası olarak kullanılan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun duman çevreden görüldü.

Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenilirken, yangında hurdalık alandaki içi kimyasal madde dolu varillerden bazıları patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan varillerden biri karşıda bulunan inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısına uçtu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.