Avcılar'da İki Hırsızlık Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar'da İki Hırsızlık Olayı

Avcılar\'da İki Hırsızlık Olayı
14.09.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apartman diafonları ve iş merkezindeki valiz çalındı. Olaylar güvenlik kameralarında görüntülendi.

AVCILAR'da bir şüpheli apartmanın girişindeki diafonları saniyeler içinde sökerek kaçtı. Bir başka hırsızlık olayında ise, iş merkezinde dolaşan kadın, mağaza önünde bulunan valizlerden birini alarak dükkan önünden uzaklaştı. İki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde çevresindeki binaları hedef seçen şüpheli, sabah saatlerinde bina girişlerindeki diafon adı verilen ses ve görüntü sistemlerini kısa sürede sökerek çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, olayın ardından caddeden uzaklaştı. Saniyeler içindeki hırsızlık güvenlik kameraları tarafından göürntülendi.

ÖNCE ÇEVREYİ KONTROL ETTİ SONRA ÇALDI

İkinci olay ise, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Şüpheli dükkan önünde bulunan valizlerden birini inceleme başladı. Çevresini kontrol ettikten sonra valizi sürükleyerek götüren şüpheli dükkan önünden uzaklaştı. İş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ardından da polise başvurdu. Polis her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da İki Hırsızlık Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:00:27. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da İki Hırsızlık Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.