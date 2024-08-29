Avcılar'da Kadına Şiddet: Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Kadına Şiddet: Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Avcılar\'da Kadına Şiddet: Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Avcılar'da bir kadın, yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.08.2024 11:29
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AVCILAR'da C.M. adlı kadını yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla döverek yerde sürükleyen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YERDE SÜRÜKLENDİ; DEFALARCA YUMRUKLANDI

Olay, Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DARBETTİLER

Bir süre sonra kadının darbedildiğini fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Cep telefonuyla kaydedilen kadına şiddet görüntülerini takip eden polis ekipleri harekete geçti. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde oturdukları belirlenen C.M. ve yakınları C.Ş. ile 18 yaşından küçük E.D. gözaltına alındı. İfadelerinde evden kaçtığı belirtilen C.M.'ye tepki gösterdiklerini belirten 2 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kadına Şiddet: Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Kadına Şiddet: Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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