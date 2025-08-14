İstanbul Avcılar'da Ambarlı Sahili'nde dün saat 21.30 sıralarında kadına şiddet olayı yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada, M.A. isimli şahıs, yanındaki kadını yumrukla darbetmeye başladı. Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çevredekiler, M.A.'nın kadını darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?