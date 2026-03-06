Avcılar'da Kaza: Otomobil 8 Metre Düştü - Son Dakika
Avcılar'da Kaza: Otomobil 8 Metre Düştü

Avcılar\'da Kaza: Otomobil 8 Metre Düştü
06.03.2026 09:39
Avcılar'da kontrolü kaybeden otomobil, rampadan inip duvara çarparak 8 metre yükseklikten düştü.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sahilyoluna gitmek isteyen 06 EGC 324 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla rampadan inen otomobil sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Sesleri duyan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

