Avcılar'da Kına Gecesi Kavgası Kamerada

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Avcılar'da sokaktaki kına gecesi kavgası, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 735 Sokak'ta düzenlenen kına gecesi eğlencesinde, gelin ve damat tarafı kavga etti.

Tarafların birbirine sandalye ve sopalarla saldırdığı esnada bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü.

Kamyonet kalabalığın arasından hızla uzaklaşırken, kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, kavga edenlerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.