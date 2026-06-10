Avcılar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
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Avcılar'da Metruk Binada Yangın

Avcılar\'da Metruk Binada Yangın
10.06.2026 15:32
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Kentsel dönüşümdeki binada çıkan yangın, kepçe ile yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk binanın zemin katında çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bir kepçe operatörünün toprağı alevlerin üzerine dökmesiyle söndürüldü. O anlar bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Cihangir Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak henüz yıkılmayan binanın zemin katında çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Ancak alevlerin hortumla söndürülememesi üzerine, birkaç bina ilerideki inşaat alanında çalışan bir kepçe operatörü olay yerine geldi. Operatör, kepçeyle aldığı toprağı yanan alana dökerek alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Daha sonra kepçe yardımıyla birinci kattaki duvarların bir bölümü yıkılarak yanan malzemelerin üzerine indirilerek yangın tamamen söndürüldü. Çevrede yaşayanlar o anları izlerken yaşananlar bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Avcılar, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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