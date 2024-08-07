Avcılar\'da minibüs hırsızlığı

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AVCILAR'da park halindeki bir minibüsün camını kırarak içeri giren şüpheli, minibüsteki matkap ve inşaat malzemelerinin bulunduğu kutuyu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 04.45 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-604 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki minibüsün yanına gelen şüpheli, park halindeki minibüsü bir süre inceledi. Ardından minibüsün camını kırdıktan sonra içeri girdi. Araç içinde bulunan matkap ve inşaat malzemeleri bulunan kutuyu çalan hırsız, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.