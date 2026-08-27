Avcılar'da Oto Galeride Yangın - Son Dakika
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Avcılar'da Oto Galeride Yangın

Avcılar\'da Oto Galeride Yangın
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Avcılar'da oto galeride çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi, kundaklama şüphesi var.

AVCILAR'da bir oto galeriye ait park halindeki otomobillerde çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Bir otomobil iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarılırken, polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir oto galeriye ait yan yana park halinde bulunan 4 otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 otomobili tamamen sardı. İş yeri çalışanları ise alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarılan otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Oto Galeride Yangın - Son Dakika

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