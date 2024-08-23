Avcılar\'da Oto Tamirhaneye Silahlı Saldırı

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AVCILAR'da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, oto tamirhanenin önüne gelerek ateş açtı. Gece saatlerinde yaşanan saldırıda işyerine 9 kurşun isabet ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi, Uran Caddesi'ndeki oto tamircisinde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 2 şüpheli, motosikletleriyle oto tamircisinin önüne gelerek 9 el ateş etti. Kurşunlar iş yerinin cam ve demir kapısına isabet ederken sadırganlar kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkanına gelen oto tamircisi, kurşun izleri ve kırık camları görünce polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından Asayiş Büro ekibi saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.