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Avcılar'da otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da otomobil çarpışması: 4 yaralı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Avcılar\'da otomobil çarpışması: 4 yaralı
25.12.2023 - 23:03,
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Avcılar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 06 BPA 873 plakalı otomobil ile 34 RA 8901 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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