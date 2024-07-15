Avcılar\'da park halindeki minibüs geriye doğru kayarak telefon direğini devirdi ve restoranın kapısına çarptı

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AVCILAR'da park halindeki minibüs geriye doğru kayarak önce telefon direğini devirdi ardından da bir restoranın kapısına çarparak durabildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizköşkler İskele Caddesi'nde dün öğle saatlerinde rampada park halinde bulunan 34 CSL 815 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaydı. Minibüs önce kaldırımdaki ahşap telefon direğini devirdi ardından da bir restoranın kapısına çarparak durabildi. Kaza sırasında restoranın kapalı olduğu öğrenilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kayarak kaldırıma çıktığı ve demir kapıya çarpmadan hemen önce bir kişinin kaldırımda yürüdüğü anlar yer aldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.