Avcılar'da, bir sokak röportajı sırasında "suçu ve suçluyu övücü ifadeler kullandığı" tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta, Marmara Caddesi'nde gerçekleştirilen, bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan sokak röportajına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalarda, röportaj sırasında "suçu ve suçluyu övücü konuşma yaptığı" belirlenen 18 yaşından küçük 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Suç Övücüsü 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?