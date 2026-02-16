Avcılar'da Suç Övücüsü 4 Kişi Gözaltına Alındı

Avcılar'da, bir sokak röportajı sırasında "suçu ve suçluyu övücü ifadeler kullandığı" tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta, Marmara Caddesi'nde gerçekleştirilen, bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan sokak röportajına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarda, röportaj sırasında "suçu ve suçluyu övücü konuşma yaptığı" belirlenen 18 yaşından küçük 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.