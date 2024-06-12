Avcılar'da Taciz İddiası Tartışmaya Neden Oldu, 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Avcılar'da Taciz İddiası Tartışmaya Neden Oldu, 7 Kişi Gözaltına Alındı

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Avcılar'da yolda yürüyen 5 kişilik grup ile kendilerini sözle taciz ettiğini iddia ettiği 2 kişi arasında tartışma çıktı. 2 grupta kendilerine müdahale eden polis ekibine direnince 7 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 10:10
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AVCILAR'da yolda yürüyen 5 kişilik grup ile kendilerini sözle taciz ettiğini iddia ettiği 2 kişi arasında tartışma çıktı. 2 grupta kendilerine müdahale eden polis ekibine direnince 7 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan Marmara Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yürüyen 5 kişilik grup, yanlarından geçen yabancı uyruklu biri kız iki kişi tarafından sözle taciz edildiğini iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada bölgede bulunan sivil polis ekibi tarafları ayırarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak, iki grupta polise karşı çıkarak direnince arbede çıktı. Bölgeye takviye ekip istendi. Gelen ekipler, iki yabancı uyruklu ile birlikte polise direnerek karşı koyan 5 kişilik grubu gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Avcılar\'da Taciz İddiası Tartışmaya Neden Oldu, 7 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Taciz İddiası Tartışmaya Neden Oldu, 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Taciz İddiası Tartışmaya Neden Oldu, 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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