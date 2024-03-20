Avcılar'da Taksi İle Çarpışan Otomobil Yandı - Son Dakika
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Avcılar'da Taksi İle Çarpışan Otomobil Yandı

Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde seyir halindeyken alev alan bir taksi, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler iki aracı da sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.

20.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:30
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Avcılar'da seyir halindeyken alev alan taksi ile çarptığı park halindeki otomobil yandı.

Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta T.Y. idaresindeki 34 TBU 47 plakalı taksiden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü durdurduğu araçtan indi. Bu sırada alevler yükselmeye başlayan taksi, hareket edip park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler iki otomobili de sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Taksi İle Çarpışan Otomobil Yandı - Son Dakika

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