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Avcılar'da tartışma: Anne, baba ve oğul bıçaklandı, oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avcılar'da tartışma: Anne, baba ve oğul bıçaklandı, oğul hayatını kaybetti

Avcılar'da bir evde çıkan tartışmada A.G., anne, baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Olay sonucunda oğul hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Zanlı ise kaçarak polis ekiplerinden kaçmayı başardı.

Avcılar\'da tartışma: Anne, baba ve oğul bıçaklandı, oğul hayatını kaybetti
16.12.2023 - 15:39,
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Avcılar'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaralayan, oğlunu da öldüren zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartışan A.G. (52), babası P.G'yi, oğlu O.G'yi (23) ve annesi G.G'yi bıçakla yaraladı.

Zanlı kaçarken sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

O.G. hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA
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Cihangir Mahallesi, Avcılar, Son Dakika

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