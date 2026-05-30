Avcılar'da Tekne Aküsü Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Tekne Aküsü Hırsızlığı

Avcılar\'da Tekne Aküsü Hırsızlığı
30.05.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da balıkçı mağazasında teknenin aküsü çalındı. Güvenlik kamerası anları kaydetti.

AVCILAR'da balıkçılık mağazasının önünde satılmak üzere bekletilen teknenin aküsünün çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, şüphelinin yakalanmasını istedi.

Olay, geçen hafta Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir balıkçılık mağazasının önünde meydana geldi. İş yerinin önünde satışa çıkarılan ikinci el teknenin yanına gelen atık toplayıcısı olduğu değerlendirilen kişi, bir süre çevrede bekledikten sonra teknenin kapaklarını açarak iç kısmını kontrol etti. Bir süre inceleme yapan şüpheli, teknenin aküsünü sökerek 'çek çek' olarak bilinen el arabasına koydu. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen mağaza sahibi Mustafa Geylani, teknenin aküsünün yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Geylani, hırsızlık anlarını görünce durumu yetkililere bildirdi. İş yerinin önünde zaman zaman tekne satışı yaptıklarını belirten Mustafa Geylani, "Bizim burada tekne satışlarımız oluyor. Ancak ne yazık ki güvenli olduğunu düşündüğümüz alanda sergilediğimiz teknenin aküsü çalındı. Teknede şu an akü de yok, elektrik sistemi de çalışmıyor. İnşallah eksiklerini tamamlayıp yeniden denize indireceğiz. Şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Tekne Aküsü Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:48:22. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Tekne Aküsü Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.