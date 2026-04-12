Avcılar'da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

12.04.2026 10:19
Ters yönden gelen sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, anlar cep telefonuna yansıdı.

AVCILAR'da ters yönden gelen sürücüyle başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı tarafa sinirlenen sürücü, araya girmeye çalışan mahalleliyle tartıştı. Sürücüye "Niye bağırıyorsun" diye tepki gösteren mahalleli, sürücünün "Senlik birşey yok" demesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada "1 dakika" diye bağıran sürücü aracından aldığı bir cisimle kavga ettiği adamın üzerine yürüdü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Nisan Cumartesi günü Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Kışla Sokak'tan gelen bir otomobil sürücüsüyle yolda ilerleyen başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü diğer sürücüye "İn aşağı" diye bağırdı. Tartışmaya bir süre sonra yol kenarında otomobilini park eden başka bir kişi ve mahalleli de katıldı. Ters yönden gelen sürücüün tartışması sürerken, eşiyle kavşağa gelen bir kişi kavgaya müdahale etmek istedi. Sürücü diğer otomobil sürücüsüne bağırırken, kavgayı ayırmaya çalışan mahalleliyle de tartışmaya başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi sürücüye "Niye bağırıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sürücünün "Senlik birşey yok" demesi üzerine kavga başladı.Bu sırada "1 dakika" diye bağıran sürücü aracından aldığı cisimle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Kavga mahallelinin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA

