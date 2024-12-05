Avcılar'da 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' Etkinliği - Son Dakika
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Avcılar'da 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' Etkinliği

Avcılar\'da \'Trafikte Küçük Hata Yoktur\' Etkinliği

'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi ile öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

05.12.2024 14:20
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??????? Avcılar'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği işbirliğinde "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

Abdulkadir Öztürk İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere trafik kuralları tiyatro gösterisi ve dijital sunumlarla anlatıldı. Etkinlik sonrası öğrencilere katılım sertifikası verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, son yıllarda Türkiye'de yollarda ciddi denetimler yapılmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Trafik kuralları ve kazalarına karşı erken yaşlarda bilinç kazanılması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği ortak protokol yaptık ve okullarda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Proje kapsamında her gün iki ilkokulda yeni nesil teatral ve dijital oyunlar oynandığını dile getiren Ilıcalı, "Velilere yönelik de seminerler düzenliyoruz. Bu projenin amacı küçük yaşta kalıcı bilinç oluşturmak. Şimdi bu çocuklarda bu oyundan sonra, kırmızı ışık, yeşil ışık, emniyet kemeri, yaya geçidi, bisiklet vb. öğrendikleriyle bilinç oluşuyor. Çocuğun bunu unutması imkansız. İlkokul, okul öncesi eğitimde bu tür çalışmaları yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kurallara uymayı sağladığımız an yüzde 90 olan sürücü hatası aşağılara düşecek"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İçişleri Bakanlığının da Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla projeye destek verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımıza bağlı emniyet ve jandarma birimleri çok iyi denetim yürütüyor. Kazalara ilişkin raporlara göre, yüzde 40 oranında hız ihlali var. Sonra emniyet kemeri, kavşaklarda öncelik tanımamak, kırmızı ışıkta geçmek. Bu kurallara uymayı sağladığımız an yüzde 90 olan sürücü hatası aşağılara düşecek. Can kaybımız azalacak. Kişi istediği kadar en iyi üniversitede okusun olmuyor, bunun yolu küçük yaşlarda görülecek eğitim ve bilinçtir. Bunun yanı sıra caydırıcı cezalar olması da önemli."

Trafik kurallarına ilişkin erken yaşlarda eğitim alan çocuklarda bilinç oluştuğunu gözlemlediklerini ifade eden Ilıcalı, buna ilişkin velilerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını hedeflediklerini dile getiren Ilıcalı, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde işbirliklerine hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum, Avcılar, Eğitim, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' Etkinliği - Son Dakika

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