Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, bir iş yeri ve araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli Y.A. gözaltına alındı.
İş yeri ve araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?