Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 1-15 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken toplam 172 kilogram sentetik hap ve uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?